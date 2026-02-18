Міжнародний паралімпійський комітет повернув до Паралімпіади росіян і білорусів. Реакція України

Що передувало рішенню Міжнародного паралімпійського комітету, як на це відреагувала Україна й чи виступатиме національна команда на Паралімпіаді-2026 в Італії? Читайте на LB.ua.

З огляду на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати скелетоніста Владислава Гераскевича за відмову замінити «шолом пам’яті», заборону використовувати шоломи з українською символікою низці українських спортсменів перед Олімпіадою, повернення російських і білоруських параспортсменів виглядає органічним.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 в Італії під власними прапорами. Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли одна з двох найвищих міжнародних спортивних організацій прямо дозволила представникам країн-агресорок демонструвати державну символіку на змаганнях.

Протрималися чотири роки

3 березня Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив росіян і білорусів від участі в міжнародних змаганнях перед Паралімпіадою-2022. Рішення МПК було відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії в Україну й залишалося чинним протягом трьох років. Ба більше, натяків на можливе пом’якшення рішення не було.

Однак у вересні на Генеральній асамблеї МПК відбулося голосування, яке фактично одразу повернуло росіян і білорусів на міжнародну арену. Делегати проголосували за відновлення прав Паралімпійського комітету Росії на міжнародних змаганнях і таким чином легалізували російських спортсменів на міжнародній спортивній арені.

Фото: LB.ua Валерій Сушкевич

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич у відповідь скликав пресконференцію. У спілкуванні зі ЗМІ він наголосив, що МПК вирішив не надавати російським і білоруським параспортсменам нейтрального статусу за аналогією з МОК, а одразу дозволив їм використовувати національні прапор і гімн на всіх міжнародних змаганнях, включно з Паралімпійськими іграми. Через це запрошення росіян і білорусів на Паралімпійські ігри стало питанням часу.

Це відбулося 17 лютого. BBC повідомили, що Міжнародний паралімпійський комітет запросив на Паралімпійські ігри-2026 в Італії, які пройдуть з 6 по 15 березня, шістьох російських і чотирьох білоруських параатлетів.

Реакція України

За інформацією LB.ua від Національного комітету спорту інвалідів України, серед тих, кого запросили на Паралімпіаду, немає прямих учасників війни проти України, однак частина з них відкрито підтримує агресію РФ, а дехто взагалі отримував нагороди від російського диктатора. Це підтверджує «Главком». Вони повідомили, що одразу четверо російських параспортсменів отримували нагороди від помічника Путіна Ігоря Левітіна.

У коментарі LB.ua Валерій Сушкевич наголосив, що рішення МПК — це ескалація лояльності до агресора.

«Я дуже, дуже злий і обурений щодо дозволу виступати під своїм прапором шістьом російським та чотирьом білоруським параспортсменам. Це жахливо, це ескалація лояльності до представників країни-вбивці! Це не fair play», — заявив він.

Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Українські паралімпійці Максим Веракса (ліворуч) і Ярослав Денисенко (праворуч)

У Національному комітеті спорту інвалідів України також повідомили, що рішення МПК не підлягає оскарженню, однак вони намагатимуться не допустити росіян і білорусів до змагань.

«Ми будемо боротися тими методами, які нам будуть доступні. Ми багато робили і в 2014-му, і в 2022-му — об’єднували світ навколо України. У 2022-му вони (росіяни й білоруси) теж приїхали на Ігри, але потім, унаслідок консолідації всіх країн під нашою егідою, були недопущені до змагань і повернулися додому. Сподіваємося на підтримку всіх країн у боротьбі за мир та справедливі змагання», — заявили в комітеті.

Фото: EPA/UPG

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний натомість повідомив, що у відповідь на рішення МПК українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 і не відвідуватимуть жодних офіційних заходів Паралімпіади. Окрім того, він закликав інших проявити солідарність з Україною.

«Ми дякуємо кожному урядовцю країн вільного світу, які також проігнорують офіційні заходи Паралімпіади. Продовжуємо боротьбу», — йдеться в дописі міністра.

Пізніше Міністерство молоді та спорту спільно з Міністерством закордонних справ України опублікували заяву, в якій засудили рішення МПК і закликали його переглянути.

«Прапори й гімни Росії та Білорусі уособлюють режими, що ведуть агресивну війну. Підняття цих прапорів на спортивній арені виправдовує злочини російських окупантів та їхніх білоруських поплічників. Прапори й гімни агресорів уособлюють режими, що ведуть агресивну війну. Із цими прапорами в руках руйнують міста. Тримаючи їх — вбивають цивільних», — йдеться у заяві.

Фото: Національний комітет спорту інвалідів України Паралімпійська збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2024

Чи поїдуть українці на Паралімпійські ігри-2026?

Відкритим залишається питання участі України в Паралімпійських іграх-2026.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану назвав рішення Міжнародного паралімпійського комітету брудним і порівняв повернення росіян і білорусів до Паралімпіади з окупацією.

'Dirty... awful... unjust.'



Piers Morgan breaks the news to President Zelensky that athletes will be allowed to compete under the Russian flag at the Winter Paralympics.



Full interview coming very soon.@piersmorgan | @ZelenskyyUa pic.twitter.com/osrGBRJttJ — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) February 18, 2026

У відповідь на запит LB.ua Валерій Сушкевич наголосив, що не дозволить Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями.

«Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде! Україна є, була й буде, і ми будемо перемагати на всіх фронтах», — сказав Сушкевич.

Фото: EPA/UPG Паралімпіада-2014, яку провели в РФ

Нагадаємо, у липні 2023 року Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу, відповідно до якого українським спортсменам заборонялося виступати на змаганнях, у яких беруть участь представники РФ і РБ.

В оновленому варіанті, який станом на вечір 18 лютого є чинним, українцям заборонено брати участь у змаганнях, у яких росіяни й білоруси виступають «під своїми національними прапорами та/або використовують національну символіку та/або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі».

На Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні збірна України посіла друге місце в медальному заліку, здобувши 11 золотих, 10 срібних і 8 бронзових нагород.