Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Щодня з Харківщини евакуюють близько 40 людей

13 тисяч жителів громад Харківщини все ще залишаються під загрозою.

Щодня з Харківщини евакуюють близько 40 людей
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

 Харківська область перебуває під постійними ворожими ударами. Мешканців прифронтових громад щодня евакуюють через небезпеку. Про це заявив міністр МВС Ігор Клименко за підсумками відрядження до Харківщини.

Від початку 2026 року окупанти обстріляли регіон майже 740 разів, половина з них дронами. Пошкоджено понад 1200 цивільних об’єктів. На Харківщині цьогоріч вже 62 загиблих, серед яких 5 дітей.

"Щодоби понад 500 ДСНСників і 150 одиниць техніки заступають на чергування. Посилюємо гарнізон: під час ускладнень працюють зведені загони з інших областей, передаємо нову техніку й роботизовані комплекси - щоб невідкладно рятувати там, де ризик для людей завеликий. Особливо на обʼєктах критичної інфраструктури", - заявив очільник МВС.

Як повідомив Клименко, через постійну небезпеку на Харківщині щодня відбувається евакуація цивільних. За час заходів поліцейські вивезли понад 2800 людей, серед них - 153 дитини. В 2026-му - 285 осіб, з яких 46 дітей. В середньому в області щодня евакуйовують близько 40 людей. 

 13 тисяч жителів у 16 громадах Харківщини все ще залишаються під загрозою.

  • Поліцейські разом із волонтерами евакуювали усіх коней із громади на Харківщині. Евакуація тварин тривала 10 днів.
