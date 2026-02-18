В Україні завтра прогнозують сніг та ожеледицю

В більшості областей України 19 лютого сніжитиме.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, на південному сході та сході країни дощ з переходом у сніг, вночі місцями ожеледь. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі очікуються снігопади. В західних областях, вдень на Правобережжі місцями невеликий сніг.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.

"Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у південних та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.Температура вночі 7-13°, вдень 3-9° морозу, протягом доби на південному сході та сході країни 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайні служби переходять на цілодобовий режим роботи через

негоду в Україні

. На більшій частині території України, окрім західних областей, очікується значне погіршення погодних умов.