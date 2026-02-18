Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
В Україні завтра прогнозують сніг та ожеледицю

Подекуди температура повітря вночі опуститься до 13° морозу.

В Україні завтра прогнозують сніг та ожеледицю
Прогноз погоди на 19 лютого
Фото: Укргідрометцентр

В більшості областей України 19 лютого сніжитиме.

 Як повідомили в Укргідрометцентрі, на південному сході та сході країни дощ з переходом у сніг, вночі місцями ожеледь. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі очікуються снігопади. В західних областях, вдень на Правобережжі місцями невеликий сніг.

  На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.

"Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у південних та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.Температура вночі 7-13°, вдень 3-9° морозу, протягом доби на південному сході та сході країни 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайні служби переходять на цілодобовий режим роботи через

негоду в Україні

. На більшій частині території України, окрім західних областей, очікується значне погіршення погодних умов. 

﻿
