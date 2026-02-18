Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського терору на Дніпропетровщині загинула людина

Ворог продовжує обстрілювати Нікопольський і Синельниківський райони.

Унаслідок російського терору на Дніпропетровщині загинула людина
наслідки російських обстрілів
Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Упродовж дня армія РФ 15 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та авто.

У Синельниківському районі окупанти атакували Покровську і Межівську громади. Загинув 61-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівлі, зруйнований інфраструктурний обʼєкт.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies