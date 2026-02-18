Унаслідок російського терору на Дніпропетровщині загинула людина

Упродовж дня армія РФ 15 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Унаслідок атаки загинув 61-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та авто.

У Синельниківському районі окупанти атакували Покровську і Межівську громади. Загинув 61-річний чоловік. Пошкоджені адмінбудівлі, зруйнований інфраструктурний обʼєкт.