У результаті бойового зіткнення українські спецпризначенці ліквідували двох окупантів.

Оператори 4 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій Збройних Сил України успішно виконали бойове завдання на одному з напрямків фронту.

Про це розповіли у Силах спецоперацій.

Група спеціального призначення здійснила раптовий наліт на позицію російських військових. Під час проведення прямих дій українські військовослужбовці запропонували противнику скласти зброю та здатися в полон.

Втім, російські військові відмовилися від взаємодії. У результаті бойового зіткнення двох окупантів було знищено.

"Після проведеного нальоту оператори 4 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили успішну ексфільтрацію", – зазначили військові.