Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спецоперацій ЗСУ здійснили успішний наліт на ворожі позиції

У результаті бойового зіткнення українські спецпризначенці ліквідували двох окупантів.

Сили спецоперацій ЗСУ здійснили успішний наліт на ворожі позиції
Фото: скріншот з відео ССО

Оператори 4 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій Збройних Сил України успішно виконали бойове завдання на одному з напрямків фронту.

Про це розповіли у Силах спецоперацій.

Група спеціального призначення здійснила раптовий наліт на позицію російських військових. Під час проведення прямих дій українські військовослужбовці запропонували противнику скласти зброю та здатися в полон.

Втім, російські військові відмовилися від взаємодії. У результаті бойового зіткнення двох окупантів було знищено.

"Після проведеного нальоту оператори 4 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили успішну ексфільтрацію", – зазначили військові. 

﻿
