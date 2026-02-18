Оператори 4 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій Збройних Сил України успішно виконали бойове завдання на одному з напрямків фронту.
Про це розповіли у Силах спецоперацій.
Група спеціального призначення здійснила раптовий наліт на позицію російських військових. Під час проведення прямих дій українські військовослужбовці запропонували противнику скласти зброю та здатися в полон.
Втім, російські військові відмовилися від взаємодії. У результаті бойового зіткнення двох окупантів було знищено.
"Після проведеного нальоту оператори 4 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили успішну ексфільтрацію", – зазначили військові.