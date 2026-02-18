У місті Куп’янськ на Харківщині на північ від центру залишаються близько 30–40 російських військових, які перебувають в оточенні українських підрозділів та не можуть отримати підкріплення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"На вчора – 16 активних позивних. Будемо рахувати, що рація є не в кожного... Ще позавчора було більше. Будемо рахувати, що їх десь 30–35, може, 40. І ті, що є, здоров'я в них не в ідеальному стані", – зазначив Трегубов.

Як уточнив речник, російські військові перебувають у кількох будівлях на північ від центру Куп’янська та наразі можуть лише оборонятися. Будь-які спроби перекинути підкріплення виявилися безрезультатними через повне перерізання зв’язку з містом.

Максимум, що наразі можуть зробити окупанти, – це доставляти спорядження та боєприпаси за допомогою безпілотників.

Ситуація в районі залишається під контролем українських Сил оборони.