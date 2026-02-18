Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Сили оборони: у Куп’янську в оточенні залишаються близько 40 російських військових

Ворог залишається без підкріплення.

Фото: РБК

У місті Куп’янськ на Харківщині на північ від центру залишаються близько 30–40 російських військових, які перебувають в оточенні українських підрозділів та не можуть отримати підкріплення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"На вчора – 16 активних позивних. Будемо рахувати, що рація є не в кожного... Ще позавчора було більше. Будемо рахувати, що їх десь 30–35, може, 40. І ті, що є, здоров'я в них не в ідеальному стані", – зазначив Трегубов.

Як уточнив речник, російські військові перебувають у кількох будівлях на північ від центру Куп’янська та наразі можуть лише оборонятися. Будь-які спроби перекинути підкріплення виявилися безрезультатними через повне перерізання зв’язку з містом.

Максимум, що наразі можуть зробити окупанти, – це доставляти спорядження та боєприпаси за допомогою безпілотників.

Ситуація в районі залишається під контролем українських Сил оборони.

