Працівники поліції евакуювали з Херсонської громади ще чотири родини з дітьми

Співробітники поліції евакуювали з Херсонської громади ще чотири родини з дітьми. Родини наразі перебувають у безпеці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Трьох матерів із дітьми віком 11, 16 та 17 років вивезли з приміського селища до обласного центру. Також правоохоронці спільно з волонтером евакуювали жінку з 14-річним сином із прибережної зони міста", – ідеться у повідомленні.

Наразі родини перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

В ОВА нагадують, що евакуація – безоплатна. Для організації виїзду потрібно звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА за номером 0-800-330-951 або 0-800-101-102.