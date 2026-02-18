Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Працівники поліції евакуювали з Херсонської громади ще чотири родини з дітьми

Наразі родини перебувають у безпеці.

Працівники поліції евакуювали з Херсонської громади ще чотири родини з дітьми
евакуація з Херсонської громади
Фото: Херсонська ОВА

Співробітники поліції евакуювали з Херсонської громади ще чотири родини з дітьми. Родини наразі перебувають у безпеці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Трьох матерів із дітьми віком 11, 16 та 17 років вивезли з приміського селища до обласного центру. Також правоохоронці спільно з волонтером евакуювали жінку з 14-річним сином із прибережної зони міста", – ідеться у повідомленні.

Наразі родини перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

В ОВА нагадують, що евакуація – безоплатна. Для організації виїзду потрібно звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА за номером 0-800-330-951 або 0-800-101-102.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies