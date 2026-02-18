Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

Вчора через російську агресію поранення отримали шестеро мешканців Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.

Також окупанти понівечили банківську установу, адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Янтарне, Іванівка, Микільське, Сонячне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Дудчани, Новокаїри, Трифонівка, Львове, Одрадокам'янка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що вночі російські окупанти вкотре вкрили вогнем Корабельний район міста.

Унаслідок чергової ворожої атаки понівечено господарські споруди, автівку, вибито більше десятка вікон у багатоповерхівці та пошкоджено фасади. Наразі про поранених чи загиблих не надходило.