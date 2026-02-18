«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Через російську агресію поранення отримали шестеро мешканців Херсонської області

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

Вчора через російську агресію поранення отримали шестеро мешканців Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки.

Також окупанти понівечили банківську установу, адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Янтарне, Іванівка, Микільське, Сонячне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Дудчани, Новокаїри, Трифонівка, Львове, Одрадокам'янка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що вночі російські окупанти вкотре вкрили вогнем Корабельний район міста.

Унаслідок чергової ворожої атаки понівечено господарські споруди, автівку, вибито більше десятка вікон у багатоповерхівці та пошкоджено фасади. Наразі про поранених чи загиблих не надходило.

Наслідки обстрілів Херсонщини

