Відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматично, - Міноборони

Українцям, які повертаються з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації – надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Водночас не всі звільнені з полону та їхні родини знають про такий порядок. Через брак інформації іноді виникають непорозуміння й конфліктні ситуації, яких можна уникнути завдяки чітким роз’ясненням", - зазначається в повідомленні.

Мініоборони нагадує, що з 1 листопада 2025 року порядок оформлення відстрочки від мобілізації спрощено. Відповідно до змін у постанові Кабінету міністрів № 560, порядок оформлення відстрочки суттєво спрощено – повторні заяви та додаткові візити до установ у більшості випадків не потрібні, адже значна кількість відстрочок продовжується автоматично.

Право на таке продовження мають особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України; звільнені з полону військовослужбовці.

Автоматичне продовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки.

Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки (наприклад, 30 березня), то після настання цієї дати відстрочка припиняється, і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку Резерв+ це відображається як «до завершення мобілізації»), під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів.

Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо дата завершення вказана некоректно або не відповідає підставам для відстрочки, її потрібно уточнити, звернувшись до ЦНАПу.

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних. У такому разі необхідно оновити інформацію або звернутися до ЦНАПу із відповідними документами незалежно від місця реєстрації.

Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку Резерв+. Паперові довідки з печаткою більше не видаються.

У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його.