Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСуспільствоПодії

У приміщенні Коломийського ТЦК стався вибух, причину з’ясовують (оновлено)

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Сьогодні вночі у приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Івано-Франківщині стався вибух.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. Постраждалих немає.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі прокурори спільно із СБУ та Нацполіцією з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення.

У приміщенні Коломийського ТЦК стався вибух
Коломия ТЦК Івано-Франківська область Прикарпаття вибух
Фото: У приміщенні Коломийського ТЦК стався вибух
Коломия ТЦК Івано-Франківська область Прикарпаття вибух

  • Торік у листопаді на території Пересипського районного центру комплектування в Одесі стався вибух. Під час спілкування військовослужбовців районного військкомату із чоловіком, який перебував у приміщенні установи, вибухнув невідомий предмет, що був у його особистих речах. Чоловік загинув на місці, поранення отримав військовослужбовець.
