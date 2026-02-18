Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Сьогодні вночі у приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Івано-Франківщині стався вибух.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. Постраждалих немає.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі прокурори спільно із СБУ та Нацполіцією з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення.

