У приміщенні ТЦК в Одесі стався вибух

На території Пересипського районного центру комплектування в Одесі стався вибух.

Як повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, під час спілкування військовослужбовців районного військкомату із чоловіком, який перебував у приміщенні установи, вибухнув невідомий предмет, що був у його особистих речах. Чоловік загинув на місці.

Поранення отримав військовослужбовець. Йому надали домедичну допомогу і госпіталізували. Стан постраждалого уточнюють.

На місці працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції, СБУ та представники ДСНС. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

Керівництво Одеського обласного ТЦК заявило, що надає повне сприяння слідству.