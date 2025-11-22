Російські окупанти вбили цивільну на Херсонщині

РФ атакувала село Кізомис Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула цивільна жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 11:00 російські військові обстріляли з артилерії с. Кизомис у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинула 77-річна жінка, яка перебувала у будинку.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази.