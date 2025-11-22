Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти вбили цивільну на Херсонщині

Ворог атакував село Кізомис.

Російські окупанти вбили цивільну на Херсонщині
Скріншот відео
Фото: Олександр Прокудін

РФ атакувала село Кізомис Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула цивільна жінка. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Олешківської  окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, близько 11:00 російські військові обстріляли з артилерії с. Кизомис у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинула 77-річна жінка, яка перебувала у будинку. 

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази.
