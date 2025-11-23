Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжі та області є жертви серед цивільних

Під обстрілами опинилися Запоріжжя і три райони.

Через обстріли РФ у Запорізькій області загинули двоє людей, восьмеро зазнали поранень.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві людини загинули, вісім – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому, Василівському та Пологівському району", – ідеться у повідомленні.

Упродовж доби окупанти завдали 894 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Тернуватому, Залізничному, Варварівці, Білогір’ю.

565 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Значкове, Берестове, Біленьке, Степногірськ, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Затишшя, Яблукове, Варварівку та Прилуки.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Лежине, Юрківку, Малу Токмачку, Білогір’я, Затишшя, Варварівку, Преображенку.

315 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Червоного, Яблукового та Варварівки.

Надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури.