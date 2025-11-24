Ворог обстріляв 20 населених пунктів Сумщини. Поранений чоловік

Упродовж доби росіяни здійснили майже 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. У Хотінській громаді поранений 57-річний чоловік.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Хотінська
- Миропільська
- Краснопільська
- Шалигинська
- Есманьська
- Дружбівська
- Свеська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрони по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Хотінській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння.
- За уточненою інформацією, у Зноб-Новгородській громаді, крім нежитлового приміщення та автомобілів, пошкоджено багатоквартирний, приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 51 хвилину.
- Вчора на Сумщині росіяни атакували підрозділ ДСНС та житловий сектор, там виникла пожежа.