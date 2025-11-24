Ворог обстріляв 20 населених пунктів Сумщини. Поранений чоловік

Упродовж доби росіяни здійснили майже 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. У Хотінській громаді поранений 57-річний чоловік.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Хотінська

Миропільська

Краснопільська

Шалигинська

Есманьська

Дружбівська

Свеська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Хотінській громаді зруйновано житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння.

За уточненою інформацією, у Зноб-Новгородській громаді, крім нежитлового приміщення та автомобілів, пошкоджено багатоквартирний, приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 51 хвилину.