Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв 20 населених пунктів Сумщини. Поранений чоловік

Росіяни здійснили 50 обстрілів.

Ворог обстріляв 20 населених пунктів Сумщини. Поранений чоловік
Наслідки російської атаки,ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Упродовж доби росіяни здійснили майже 50 обстрілів по 20 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. У Хотінській громаді поранений 57-річний чоловік.

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Хотінська
  • Миропільська
  • Краснопільська 
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Дружбівська
  • Свеська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська 
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Хотінській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння.
  • За уточненою інформацією, у Зноб-Новгородській громаді, крім нежитлового приміщення та автомобілів, пошкоджено багатоквартирний, приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 51 хвилину.
