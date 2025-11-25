Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГУР опублікувало дані будови нових "Shahed-107", якими РФ атакує прифронтові регіони України

У ньому знайшли компоненти із США, Швейцарії, КНР, Японії, Тайваню, Нідерландів, Ірландії.

Новий "Shahed-107"
Фото: ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) МО України на порталі War&Sanctions розкрило будову нових іранських Shahed-107, які РФ використовує для ударів по прифронтових регіонах України.

Як зазначили у ГУР, вперше цей дрон представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.   

За даними розвідки, Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічна іншим бойовим частинам іранських "шахедів". Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у складі російських БпЛА "Гєрбєра", "БМ-35", "Пародія" та "Дельта".

Враховуючи обсяг паливного бака – 28 літрів – дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км.

Система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна.

Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія.

"Поява Shahed-107 у росії та його застосування проти України — це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і москвою", – зазначили у розвідці і додали, що іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі –  у протистоянні із західними оборонними технологіями. 

У ГУР кажуть, що отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу.
