На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників

У Дніпропетровській області армія РФ атакувала співробітників ДСНС під час ліквідації наслідків російського обстрілу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“У Марганці на Дніпропетровщині, після артилерійського удару росіян, загорівся гараж”, - йдеться у повідомленні.
Під час роботи рятувальників загарбники цілеспрямовано атакували співробітників ДСНС FPV-дроном.
На щастя, рятувальники не постраждали, оскільки встигли перейти до укриття.
Внаслідок удару було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.