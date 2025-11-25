Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників

На щастя, співробітники ДСНС не постраждали.

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників
Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області армія РФ атакувала співробітників ДСНС під час ліквідації наслідків російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“У Марганці на Дніпропетровщині, після артилерійського удару росіян, загорівся гараж”, - йдеться у повідомленні.

Під час роботи рятувальників загарбники цілеспрямовано атакували співробітників ДСНС FPV-дроном.

На щастя, рятувальники не постраждали, оскільки встигли перейти до укриття.

Внаслідок удару було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
﻿
