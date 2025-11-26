СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Свириденко: уряд схвалив нові програми підтримки українських ветеранів та їхніх родин

Серед важливих рішень: створення Ветеранського кодексу, медичні програми, державні ветеранські простори та фінансова допомога на житло.

Свириденко: уряд схвалив нові програми підтримки українських ветеранів та їхніх родин
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Під час засідання уряд схвалив низку важливих рішень для підтримки українських ветеранів та їхніх родин. Серед основного — створення Ветеранського кодексу, медичні програми, державні ветеранські простори та фінансова допомога на житло.

Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко.

За її словами, Ветеранський кодекс стане цілісним документом, який об'єднає всі норми щодо статусу, гарантій і підтримки ветеранів. Кодекс упорядковує категорії захисників, включаючи:

  • ветеранів війн XX століття та членів їхніх сімей;
  • родини загиблих захисників і захисниць України;
  • іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України;
  • постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні;
  • працівників підприємств та організацій, які брали участь у заходах оборони, навіть якщо не були військовослужбовцями.

Документ повинен забезпечити комплексну підтримку ветеранів і родин, гідне повернення до мирного життя через освіту, роботу та реабілітацію, а також вшанування пам’яті загиблих. Ветеранський кодекс внесе зміни у понад два десятки нормативно-правових актів і незабаром буде переданий на розгляд парламенту.

Також з початку січня стартує експериментальний проєкт з надання послуг із корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків для військових і ветеранів. Програма триватиме до 31 грудня 2026 року, механізм реалізації визначить Міністерство у справах ветеранів.

Крім того, уряд започатковує створення державних ветеранських просторів, де ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримати ключові послуги від держави в одному місці. Перші локації планують відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку нового року, загалом буде створено 153 таких простори.

На грошові компенсації на житло спрямували 1,7 млрд грн для 715 сімей ветеранів. Протягом 2025 року житлом уже забезпечили 1 587 родин. Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити цю допомогу.

"Мета всіх рішень — допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя і відчувати постійну дієву підтримку держави", — наголосила глава уряду.
