Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: росіяни відмовляються евакуйовувати своїх поранених

Це свідчить, зокрема, про критичні умови, у яких перебувають підрозділи ворога на фронті.

ГУР: росіяни відмовляються евакуйовувати своїх поранених
Армія РФ
Фото: змі окупантів

Головне управління розвідки оприлюднило нове перехоплення розмови російських військових, у якому польовий командир повідомляє про критичний стан поранених бійців на Запорізькому напрямку. 

За його словами, у частини солдатів через відсутність належної медичної допомоги вже розвивається гангрена.

Попри це, старший начальник відмовляється повірити у слова підлеглого і фактично забороняє евакуацію. У перехопленні він стверджує, що поранені нібито симулюють, і наказує залишити їх на позиціях.

У ГУР наголосили, що такі розмови демонструють системне нехтування російським командуванням життям власних військових, відсутність організованої медичної евакуації та критичні умови, у яких перебувають підрозділи ворога на фронті.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies