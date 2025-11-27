ГУР: росіяни відмовляються евакуйовувати своїх поранених

Це свідчить, зокрема, про критичні умови, у яких перебувають підрозділи ворога на фронті.

Головне управління розвідки оприлюднило нове перехоплення розмови російських військових, у якому польовий командир повідомляє про критичний стан поранених бійців на Запорізькому напрямку.

За його словами, у частини солдатів через відсутність належної медичної допомоги вже розвивається гангрена.

Попри це, старший начальник відмовляється повірити у слова підлеглого і фактично забороняє евакуацію. У перехопленні він стверджує, що поранені нібито симулюють, і наказує залишити їх на позиціях.

У ГУР наголосили, що такі розмови демонструють системне нехтування російським командуванням життям власних військових, відсутність організованої медичної евакуації та критичні умови, у яких перебувають підрозділи ворога на фронті.