У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність

Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК.

У Резерв+ з'явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність
Фото: Міноборони

Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити онлайн у застосунку Резерв+. Тепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи, повідомляє відомство. 

Як отримати відстрочку онлайн:

  • Подайте запит у застосунку Резерв+.
  • Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  • Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

  • актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
  • коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
  • в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.  

Наразі у Резерв+ уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без бюрократії. Для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.
