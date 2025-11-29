Сили оборони атакували Афіпський НПЗ та російський авіаремонтний завод в Росії

Також підтвердили успішне знищення резервуару РВ-5000 у морському нафтовому терміналі порту "Туапсе".

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти російських окупантів на території РФ. Також підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 у морському нафтовому терміналі порту “Туапсе”.

Успішні ураження ворожих об'єктів підтвердив Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора", – ідеться у повідомленні.

У м. Таганрог Ростовської області РФ Сили оборони уразили авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.

Також Сили оборони завдали чергового ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї РФ.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України", – додають у Генштабі.