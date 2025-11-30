Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
РФ завдала ракетного удару по Вишгороду на Київщині: загорілася багатоповерхівка, є жертви

Через атаку РФ пожежі сталися у багатоповерховому житловому будинку і на території підприємства.

Фото: ДСНС України

У ніч на 30 листопада РФ завдала чергового ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода Київської області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, 11 – постраждали.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС України і начальник КОВА Микола Калашник.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці Вишгорода: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку.

Фото: ДСНС

"Наразі з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік. Ліквідація пожежі триває. На місці працює понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки", – ідеться у повідомленні.

За інформацією Калашника, унаслідок атаки РФ одна людина загинула, 11 постраждали, серед них дитина.

Фото: ДСНС

На місці розгорнули пункт незламності та створили штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України.

Також зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі. 

Триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств міста.

Інформація уточнюється.
