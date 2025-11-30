Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні внаслідок обстрілів РФ у Херсоні постраждало семеро цивільних

Люди потрапили під дронові атаки та артилерійський вогонь.

Сьогодні російська армія атакувала населені пункти Херсонської області авіацією, артилерійською, мінометною зброєю та РСЗВ, дронами різного типу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано сімох мирних жителів.

Всі постраждалі – жителі Херсона, які потрапили під дронові атаки та артилерійський вогонь.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, гаражі та автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). 
