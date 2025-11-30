Сьогодні внаслідок обстрілів РФ у Херсоні постраждало семеро цивільних

Люди потрапили під дронові атаки та артилерійський вогонь.

Сьогодні російська армія атакувала населені пункти Херсонської області авіацією, артилерійською, мінометною зброєю та РСЗВ, дронами різного типу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак травмовано сімох мирних жителів.

Всі постраждалі – жителі Херсона, які потрапили під дронові атаки та артилерійський вогонь.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, гаражі та автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).