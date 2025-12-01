Зеленський назвав принципові позиції в питанні підготовки угоди про мир

Україна має принципові позиції в питанні підготовки мирної угоди. Пріоритетом зараз є захист і гарантії безпеки, а також гарантії збереження незалежності та суверенітету. Іде робота над тим, аби гарантувати, що третього вторгнення Росії не відбудеться.

Росія багато разів порушувала обіцянки і договори, тому потрібні надійні гарантії безпеки. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Парижі.

Треба прибрати загрозу ударів, тому необхідно вирішувати питання контролю за безпекою, додав Володимир Зеленський. Над цим працює Коаліція охочих.

“Так само ми маємо гарантувати, що Росія не відчує для себе чогось такого, що буде сприйматися як винагорода за війну”, – підкреслив він.

Україна займає принципову позицію стосовно санкції, юридичної відповідальності за злочини війни і юридичного статусу окупованих територій.

Зеленський наголосив, що агресор повинен платити за агресію.

"Принциповість позицій зараз у підготовці угоди – це довгостроковість миру після цієї війни. Всі партнери мають це однаково розуміти. Однаково розуміти всі виклики і ризики", – сказав він.



