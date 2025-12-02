15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала зрадниця, яка допомагала російським військам наступати на Покровськ і передавала ворогу локації українських підрозділів.

Про це повідомила Служба безпеки.

Контррозвідники встановили, що фігурантка входила до агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. Її завданням було знаходити та передавати росіянам геолокації укріпрайонів, бойових позицій та маршрутів української бронетехніки на Покровському напрямку.

За даними слідства, безробітна з Покровського району отримувала інструкції від куратора російської спецслужби та діяла окремо від інших учасників мережі для конспірації.

У СБУ наголосили, що восени 2024 року контррозвідники затримали зловмисницю у Кіровоградській області, куди вона прибула під виглядом переселенки та звідки планувала втекти до РФ через треті країни. В орендованій квартирі у Світловодську вона готувала маршрут виїзду.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили російський паспорт і смартфон, через який агентка контактувала з куратором ФСБ.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.