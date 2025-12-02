ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

​Суд засудив зрадницю до 15 років ув’язнення за коригування ударів по Донеччині

Її затримали торік у Кіровоградській області.

​Суд засудив зрадницю до 15 років ув’язнення за коригування ударів по Донеччині
СБУ
Фото: СБУ

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала зрадниця, яка допомагала російським військам наступати на Покровськ і передавала ворогу локації українських підрозділів. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Контррозвідники встановили, що фігурантка входила до агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. Її завданням було знаходити та передавати росіянам геолокації укріпрайонів, бойових позицій та маршрутів української бронетехніки на Покровському напрямку.

За даними слідства, безробітна з Покровського району отримувала інструкції від куратора російської спецслужби та діяла окремо від інших учасників мережі для конспірації.

У СБУ наголосили, що восени 2024 року контррозвідники затримали зловмисницю у Кіровоградській області, куди вона прибула під виглядом переселенки та звідки планувала втекти до РФ через треті країни. В орендованій квартирі у Світловодську вона готувала маршрут виїзду.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили російський паспорт і смартфон, через який агентка контактувала з куратором ФСБ.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies