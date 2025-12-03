Умєров і Гнатов говоритимуть з радниками нацбезпеки у ЄС перед підготовкою зустрічі з представниками Трампа

Українська сторона поінформує колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві.

Сьогодні у Брюсселі відбудуться зустрічі української сторони з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Після цього Київ буде готувати зустріч з представниками президента Дональда Трампа у США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин”, – зазначив він.

Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

Після Брюсселя Умєров і Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах.

“Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі”, – додав президент.