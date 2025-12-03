Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Умєров і Гнатов говоритимуть з радниками нацбезпеки у ЄС перед підготовкою зустрічі з представниками Трампа

Українська сторона поінформує колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві.

Умєров і Гнатов говоритимуть з радниками нацбезпеки у ЄС перед підготовкою зустрічі з представниками Трампа
Переговори делегацій України і США. 30 листопада 2025 року
Фото: фейсбук-сторінка Рустема Умєрова

Сьогодні у Брюсселі відбудуться зустрічі української сторони з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Після цього Київ буде готувати зустріч з представниками президента Дональда Трампа у США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин”, – зазначив він.

Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки. 

Після Брюсселя Умєров і Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах. 

“Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі”, – додав президент.

  • У НАТО не бачать ознак бажання Росії піти на "значні поступки" в питанні завершення війни в Україні, заявив високопосадовець Альянсу 2 грудня, на тлі візиту американців до Москви на розмову з Владіміром Путіним. 
  • Відповідна заява високопосадовця НАТО пролунала в день візиту спецпредставника Стіва Віткоффа і радника-зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Розмова з росіянами тривала близько п'яти годин і очікувано сенсацією не завершилася: жодна зі сторін не повідомила про досягнення вагомого прогресу, що дозволив би покласти край розпочатій Росією війні. 
  • Російське джерело NBC повідомило, що Москва відмовилася від компромісу щонайменше у трьох пунктах "мирного плану", зокрема питанні територій. У першому варіанті плану Росія мала отримати визнання Донецької, Луганської областей і Криму її територіями, а в Запорізькій та Херсонській за окупантами мали залишитися ті території, що вони встигли захопити. Україна відповіла, що ніколи не визнаватиме російську юрисдикцію над будь-якою своєю частиною.
  • За даними західних ЗМІ, в плані може йтися про те, що Крим і східні області частиною Росії визнає не Україна, а США та Європа. 
﻿
