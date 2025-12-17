Bloomberg: ЄС прагне запровадити правила "купуй європейське" для кредиту Україні під росактиви

До €210 млрд упродовж наступних п’яти років планується спрямувати оборонним виробникам в Україні, країнах ЄС та кількох державах поза Союзом.

Європейський Союз хоче встановити суворі правила "Buy European" ("купуй європейське") для потенційного кредиту Україні, забезпеченого російськими активами, який лідери ЄС намагатимуться остаточно узгодити під час саміту в четвер.

Як пише Bloomberg, згідно з пропозицією, поширеною серед держав-членів раніше цього тижня та з якою ознайомилося видання, понад половину коштів – до €210 млрд упродовж наступних п’яти років планується спрямувати оборонним виробникам в Україні, країнах ЄС та кількох державах поза Союзом, зокрема в Норвегії. Ця версія не є остаточною і може зазнати змін.

Згідно із цією пропозицією, участь інших країн буде обмежена й жорстко регульована, що суттєво звузить можливості України використовувати цей кредит для закупівлі озброєнь американського виробництва.

Пропозиція з’явилася на тлі вирішального тижня для Європи, коли вона намагається завершити план використання російських активів для надання Україні початкового кредиту в €90 млрд.

Рекомендації в документі також відображають прагнення ЄС забезпечити, щоб вигоди від нинішнього нарощування військового потенціалу безпосередньо підтримували європейську промисловість. Подібні положення блок уже застосував в інших оборонних ініціативах, зокрема у програмі кредитів на €150 млрд для спільних закупівель озброєнь і грантовому інструменті для оборонних інновацій.

Водночас документ залишає Києву певну гнучкість у разі нагальної потреби в окремих видах військової техніки, яку неможливо придбати в межах цих правил.

ЄС зосередився на глибшій інтеграції з оборонною промисловістю України, прагнучи відродити власну оборонно-промислову базу та використати величезний бойовий досвід країни після майже чотирьох років повномасштабної війни.На думку Брюсселя, Україна та її оборонна промисловість є головною лінією оборони Європи проти Росії.

Згідно з пропозицією, до €95 млрд із цього кредиту можуть бути спрямовані на макрофінансову допомогу Україні, щоб держава могла підтримувати функціонування та відбудовуватися після безперервних російських атак на цивільну інфраструктуру.

Як зазначається у документі, кредит також буде умовним: Київ має дотримуватися демократичних процесів і боротися з корупцією, із регулярним моніторингом з боку інституцій ЄС.

Пропозиція надає Європейській комісії повноваження втручатися в ринок, вимагаючи від оборонних виробників ЄС надавати пріоритет замовленням України, а також накладати штрафи за невиконання.

У документі також міститься заклик до держав-членів денонсувати, відкликати або припинити двосторонні інвестиційні угоди з Росією через "систематичне ігнорування" нею своїх зобов’язань щодо захисту інвестицій ЄС на своїй території.