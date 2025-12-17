У Великій Британії парламент схвалив знакове законодавство про посилення прав працівників

Законопроєкт передбачає нові права на гарантований робочий час, розширення батьківської відпустки та посилення захисту від несправедливого звільнення.

Лейбористський уряд Великої Британії домігся парламентського схвалення пакета законодавчих змін щодо прав працівників, який розширює захист зайнятих осіб і реалізує одну з ключових програмних вимог лівого крила партії.

Про це пише Bloomberg.

Законопроєкт передбачає нові права на гарантовані години роботи, розширення батьківської відпустки та посилення захисту від несправедливого звільнення. Його вчора схвалила Палата лордів – після тривалого протистояння з нижньою Палатою громад.

“Це знакове законодавство, яке незабаром набуде чинності, перенесе застаріле законодавство Великої Британії про працевлаштування у 21 століття та забезпечить гідність і повагу мільйонам працівників”, – заявив міністр у справах бізнесу Пітер Кайл.

Цей пакет є виконанням передвиборчих обіцянок Лейбористської партії напередодні торішніх загальних виборів. Однак деякі з них були пом'якшені з урахуванням застереження бізнесу. Згідно з оцінкою самого уряду, нові норми могли вартувати британським компаніям 6 мільярдів доларів США на рік.

Що передбачають зміни

Законодавство запроваджує право на батьківську відпустку та неоплачувану відпустку по догляду за дитиною – з першого дня працевлаштування, а також скасовує триденний період очікування для отримання державних лікарняних.

Крім того, термін на посаді, після якого працівники можуть право подавати позов щодо несправедливого звільнення, скорочено з двох років до шести місяців. Водночас закон скасовує обмеження на розмір компенсацій у справах про несправедливе звільнення.