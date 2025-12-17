Польща планує виробляти протипіхотні міни для захисту східного кордону

Їх також можуть експортувати в Україну.

Польща вперше з часів холодної війни планує розпочати виробництво протипіхотних мін і розміщувати їх уздовж східного кордону з Білоруссю та Росією, пише Reuters.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що протипіхотні міни стануть елементом оборонної програми East Shield («Східний щит»), яка передбачає укріплення кордонів Польщі з Білоруссю та російським Калінінградом.

«Ми зацікавлені у великих кількостях якомога швидше», — сказав Залевський.

Він уточнив, що Варшава розраховує запустити виробництво після завершення процедури виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Цей процес Польща розпочала у серпні. Шестимісячний термін виходу з договору спливає 20 лютого 2026 року.

Коментарі Залевського стали першим публічним підтвердженням того, що Польща ухвалила політичне рішення перейти від намірів до реального виробництва таких боєприпасів.

Державна компанія Belma, яка вже постачає польській армії різні типи мін, заявила, що в межах програми East Shield Польща може бути оснащена мільйонами мін для захисту близько 800-кілометрового східного кордону.

Генеральний директор Belma Ярослав Закшевський повідомив, що компанія готується до попиту на рівні 5–6 мільйонів мін усіх типів. За його словами, уже наступного року Belma зможе виробляти до 1,2 мільйона мін на рік, тоді як нині обсяги становлять близько 100 тисяч одиниць.

Постачання протипіхотних мін Україні, за словами заступника міністра оборони, залежатиме від виробничих можливостей.

«Нашою відправною точкою є власні потреби. Але для нас Україна є абсолютним пріоритетом, адже європейська і польська лінія безпеки проходить по фронту Росія–Україна», — наголосив Залевський.

У Belma підтвердили, що експорт мін до України можливий. Крім того, інтерес до закупівель уже виявили країни НАТО, які межують із Росією, зокрема, держави Балтії. Водночас у компанії підкреслили, що першочергово задовольнятимуть потреби польської армії.

Польща долучається до ширшої регіональної тенденції: майже всі європейські країни, що мають кордон із Росією, за винятком Норвегії, оголосили про плани вийти з Оттавської конвенції. Раніше про наміри розпочати виробництво протипіхотних мін заявили Литва та Фінляндія, а Латвія й Естонія не виключають запуску такого виробництва в майбутньому.