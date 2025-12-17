Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
ГоловнаСвіт

Нападнику зі сіднейського пляжу висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі

Штат Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, планує наступного тижня посилити законодавство щодо обігу вогнепальної зброї.

Нападнику зі сіднейського пляжу висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі
Фото: EPA/UPG

Австралійська влада висунула 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі, стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, унаслідок якого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє Bloomberg.

24-річний чоловік, якого ідентифікували як Навіда Акрама, залишається під охороною поліції в лікарні, повідомила поліція Нового Південного Уельсу. Під час нападу його поранили правоохоронці. За словами офісу прем'єр-міністра Ентоні Албанезе, напад був натхненний угрупованням “Ісламська держава”.

Обвинувачення проти Акрама також включають 40 епізодів з нанесення тяжких тілесних ушкоджень з наміром убивства. Його батька, 50-річного Саджида Акрама, вбила поліція.

Унаслідок події штат Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, планує наступного тижня посилити законодавство щодо обігу вогнепальної зброї.

Законодавство розгляне обмеження кількості вогнепальної зброї, яку може мати одна особа, перекласифікацію дробовиків, обмеження використання стрічкових магазинів та скасування процедури апеляції після прийняття рішення про вилучення ліцензії на зброю, заявив прем'єр штату Кріс Міннс.

  • У стрілянині під час святкування Хануки в Австралії загинув 87-річний Алекс Клейтман. Він пережив Голокост і приїхав із України. 
  • Кількість жертв антисемітського теракту в Австралії зросла до 15. Серед жертв є дитина. Ще 40 людей отримали поранення і були госпіталізовані.
  • Захід під назвою "Ханука біля моря" організували на честь початку єврейського свята, яке відзначалося з заходу сонця в неділю до 22 грудня. На пляжі було понад 1000 людей, коли почалася стрілянина.
  • Відомо, що напад вчинили батько і син. Інцидент офіційно кваліфіковано як теракт.
  • ВВС пише, що нападники на сіднейському пляжі Бонді присягнули на вірність угрупованню “Ісламська держава”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies