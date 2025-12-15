Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Кількість жертв теракту в Австралії зросла до 15

Один з нападників також загинув. 

Кількість жертв теракту в Австралії зросла до 15
Австралійська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Deutsche Welle

Кількість жертв учорашнього антисемітського теракту в Австралії зросла до 15, передають BBC та CBS News. Серед жертв є дитина. 

Ще 40 людей отримали поранення і були госпіталізовані. Сайт лікарні Сіднея "обвалила" черга з охочих здати для потерпілих кров. 

Нападниками на сіднейському пляжі Бонді, де в день Хануки відбувалося зібрання єврейської громади, були двоє озброєних вогнепальною зброєю чоловіків – батько й син. Батько отримав смертельні поранення, син – у лікарні. 

За даними правоохоронців, старший чоловік був народжений у Пакистані і приїхав до Австралії наприкінці 1990-х за студентською візою. Син був народженим в Австралії. У 2019 році він викликав увагу поліції через зв'язок з підозрілими людьми, але його не визнали загрозливим. 

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз назвав теракт "актом чистого зла" і закликав обговорити в парламенті зміну правил володіння вогнепальною зброєю. 

Офіційно імен жертв не розголошували, але організація Хабад, яка представляє гілку ультраортодоксального юдаїзму, заявила, що один з її рабинів, Елі Шлангер, був серед загиблих, повідомляє Associated Press. Шлангер був ключовим організатором святкування Хануки, де сталася стрілянина.

Захід під назвою "Ханука біля моря" організували на честь початку єврейського свята, яке відзначалося з заходу сонця в неділю до 22 грудня. За словами комісара місцевої поліції Мала Ланьона, на пляжі було понад 1000 людей, коли почалася стрілянина. 
