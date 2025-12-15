Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

ЗМІ: під час теракту в Австралії загинув 87-річний емігрант з України, який пережив Голокост

Він був на заході разом зі своєю дружиною Ларисою, дітьми та онуками.

Меморіал на місці теракту в Австралії
Фото: EPA/UPG

У стрілянині під час святкування Хануки в Австралії загинув 87-річний Алекс Клейтман. Він пережив Голокост і приїхав із України. 

Про це пишуть Reuters та CNN із посиланням на хасидську єврейську організацію Хабад.

Зазначається, що чоловік відвідав захід разом зі своєю дружиною Ларисою, дітьми та онуками. Він загинув, захищаючи свою дружину від куль одного з озброєних чоловіків, повідомляє єврейська організація Хабад.

Клейтман пережив Голокост разом зі своєю матір'ю та молодшим братом у Сибіру, перш ніж він та його дружина емігрували до Австралії з України. 

Дружина Алекса Клейтмана Лариса, яка також пережила Голокост, підтвердила його смерть виданню The Australian.

"Він приїхав на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже гарним святом протягом , багатьох років", – сказала вона.

Вони були одружені майже 60 років, у них – двоє дітей та 11 онуків.

  • Кількість жертв антисемітського теракту в Австралії зросла до 15. Серед жертв є дитина. Ще 40 людей отримали поранення і були госпіталізовані.
  • Захід під назвою "Ханука біля моря" організували на честь початку єврейського свята, яке відзначалося з заходу сонця в неділю до 22 грудня. На пляжі було понад 1000 людей, коли почалася стрілянина. 
  • Відомо, що напад вчинили батько і син. Інцидент офіційно кваліфіковано як теракт. 
  • ВВС пише, що нападники на сіднейському пляжі Бонді присягнули на вірність угрупованню “Ісламська держава”.
