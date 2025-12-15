Суд Гонконгу визнав магната Джиммі Лая винним у "змові з метою співпраці з іноземними силами"

Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Високий суд Гонконгу в понеділок визнав магната та продемократичного активіста Джиммі Лая винним у змові з метою співпраці з іноземними силами – у найрезонанснішому процесі за запровадженим Китаєм законом про національну безпеку, який може обернутися для нього довічним ув’язненням.

Про це пише агенція Reuters.

Лай був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у змові з метою співпраці з іноземними силами та одним пунктом змови з метою публікації підбурювальних матеріалів. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Попереднє слухання, на якому Лай зможе просити про пом'якшення покарання, заплановано на 12 січня. Його адвокат Стівен Кван сказав, що Лай вирішить, чи подавати апеляцію, після оголошення вироку.

Суддя сказав, що "немає сумнівів, що Лай приховував свою образу та ненависть до Китаю протягом багатьох років свого дорослого життя".

Хоча прихильники 78-річного Лая вважають його борцем за свободу, Пекін вважає його натхненником протестів та змовником, який виступає за санкції США проти Гонконгу та материкового Китаю. Китайська влада відкинула звинувачення у підриві верховенства права в місті.

Бе Лі Йі, директор Комітету захисту журналістів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, назвав вирок "фіктивним обвинувальним вироком" та "ганебним актом переслідування". Група захисту прав ЗМІ "Репортери без кордонів" також назвала суд над Лаєм "фішингом".

Уряди Китаю та Гонконгу заявили, що суд над магнатом був справедливим, а закон про національну безпеку ставиться до всіх однаково. Вони зазначили, що жодна свобода не є абсолютною, коли йдеться про захист національної безпеки.

Лай, засновник нині закритої газети Apple Daily та один із найвідоміших критиків керівництва Комуністичної партії Китаю, вже провів п'ять років у в'язниці, зіткнувшись із низкою судових позовів згідно із законодавством про безпеку, яке Пекін ухвалив у відповідь на протести 2019 року.

Суд над Лаєм розпочався у грудні 2023 року.

Країни, включаючи США та Велику Британію, а також правозахисні групи, називають судовий процес політично мотивованим і закликають до негайного звільнення Лая. Президент США Дональд Трамп порушив питання Лая на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем у жовтні та заявив, що зробить усе можливе, щоб врятувати магната.

Родина Лая каже, що його здоров'я погіршилося після понад 1800 днів ув'язнення в одиночній камері, і що він страждає від діабету, високого кров'яного тиску та прискореного серцебиття.