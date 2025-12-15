Японія у січні поверне Китаю двох панд на тлі охолодження відносин між країнами

Пекін таким чином зупинить програму, яка символізувала дружбу між двома країнами з моменту відновлення дипломатичних зв'язків у 1972 році.

Китай наступного місяця поверне собі двох панд, які перебувають у Японії, фактично зупинивши програму, яка символізувала дружбу між двома країнами з моменту відновлення дипломатичних зв'язків у 1972 році.

Про це пише Bloomberg.

Цей крок відбувається на тлі суперечки між азійськими сусідами після коментарів прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі минулого місяця про можливість сценарію, за якого Токіо може розгорнути своїх військових, якщо Пекін спробує силою взяти під контроль Тайвань.

Близнюків Сяо Сяо та Лей Лей, які народилися у токійському зоопарку Уено у 2021 році, вирішили перевезти до Китаю ще у лютому, однак Японія прагнула продовжити їхнє перебування.

Тепер вони вирушать до Китаю вже у січні, раніше встановленого терміну. Незрозуміло, чи пов'язано це з дипломатичним протистоянням, через яке Китай скасував японські культурні заходи на своїй території та закликав своїх громадян не відвідувати Японію.

“Культурний обмін через панд сприяв покращенню громадських настроїв як у Японії, так і в Китаї, і я сподіваюся, що цей обмін продовжиться”, – заявив журналістам головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара.