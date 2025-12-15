Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Другий раунд берлінських перемовин України і США завершився

Про те, якими є результати, поки не повідомляли.

Другий раунд берлінських перемовин України і США завершився
Зустріч делегацій США та України в Берліні
Фото: Офіс президента

У Берліні завершився другий раунд переговорів України і США. Про це в Офісі президента повідомили в коментарі журналістам.

Нинішні переговори за участі президента Володимира Зеленського стали продовженням учорашньої зустрічі. Головна мета – напрацювати дієвий мирний план.

Після зустрічі з американцями глава держави поїхав до німецького президента Франка Вольтера Штайнмаєра. Після цього він має заплановану зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем. 

Офіційних коментарів про результати домовленостей України і США поки не було.

Сполучені Штати представляли спецпредставник Стів Віткофф і радник-зять президента Джаред Кушнер. В складі української команди був, зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. 

Україна і США обговорюють три документи, необхідні для досягнення миру: економічний, що стосується повоєнного відновлення, про гарантії безпеки, що убезпечать Україну від третього нападу Росії та основний рамковий документ з 20 пунктів. Найгострішим є питання територій. Штати пропонують Україні відмовитися від Криму, Донецької, Луганської областей повністю, від Запорізької і Херсонської – по нинішній лінії розмежування. 

Зеленський вважає, що майбутнє неокупованої частини Донбасу повинні вирішувати на референдумі. Він також наголошував на неможливості визнання російської юрисдикції над будь-якою українською територією. 
