Другий раунд берлінських перемовин України і США завершився

Про те, якими є результати, поки не повідомляли.

У Берліні завершився другий раунд переговорів України і США. Про це в Офісі президента повідомили в коментарі журналістам.

Нинішні переговори за участі президента Володимира Зеленського стали продовженням учорашньої зустрічі. Головна мета – напрацювати дієвий мирний план.

Після зустрічі з американцями глава держави поїхав до німецького президента Франка Вольтера Штайнмаєра. Після цього він має заплановану зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем.

Офіційних коментарів про результати домовленостей України і США поки не було.

Сполучені Штати представляли спецпредставник Стів Віткофф і радник-зять президента Джаред Кушнер. В складі української команди був, зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

Україна і США обговорюють три документи, необхідні для досягнення миру: економічний, що стосується повоєнного відновлення, про гарантії безпеки, що убезпечать Україну від третього нападу Росії та основний рамковий документ з 20 пунктів. Найгострішим є питання територій. Штати пропонують Україні відмовитися від Криму, Донецької, Луганської областей повністю, від Запорізької і Херсонської – по нинішній лінії розмежування.

Зеленський вважає, що майбутнє неокупованої частини Донбасу повинні вирішувати на референдумі. Він також наголошував на неможливості визнання російської юрисдикції над будь-якою українською територією.