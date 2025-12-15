Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Китай звинуватив Філіппіни в провокаціях у Південнокитайському морі

Філіппінська влада заявляє, що їхні судна діяли в цьому районі законно.

Китай звинуватив Філіппіни в провокаціях у Південнокитайському морі
Південнокитайське море
Фото: EPA/UPG

Китай звинуватив Філіппіни у провокуванні  зіткнень в Південнокитайському морі після інциденту минулого тижня, внаслідок якого постраждали філіппінські рибалки.

Як пише Bloomberg, це знову загострило напруженість у водах, навколо яких уже тривалий час точаться суперечки.

"Філіппіни зібрали судна для здійснення провокацій і переслідування в районі рифу Сяньбінь у скоординований і заздалегідь спланований спосіб", – заявив на брифінгу в понеділок речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь.

За повідомленням Берегової охорони Філіппін, у п’ятницю троє філіппінських рибалок дістали поранення, а два судна зазнали пошкоджень після того, як китайські кораблі застосували водомети, коли човни працювали поблизу мілини Сабіна. Ця місцевість на Філіппінах відома як мілина Ескода, а в Китаї – як риф Сяньбінь.

Ґо заявив, що філіппінські судна врізалися в китайські кораблі всередині лагуни рифу, проігнорували неодноразові попередження та здійснювали "небезпечні маневри, зокрема зловмисні різкі повороти". Він додав, що філіппінський персонал "навіть погрожував поліцейським берегової охорони Китаю" ножем. 

Філіппінська влада заявляє, що їхні судна діяли в цьому районі законно.

Пекін висуває претензії майже на всю акваторію Південнокитайського моря. Цю  позицію відхилили міжнародним арбітражним рішенням у 2016 році. В останні роки протистояння посилилися, оскільки Маніла активізувала патрулювання та поглибила безпекові зв’язки зі США – своїм союзником за договором.

Державний департамент США у заяві від 14 грудня став на захист Філіппін, зазначивши, що дії Китаю поставили під загрозу філіппінських рибалок.
