Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Таїланд на тлі загострення зіткнень із Камбоджею призначив вибори на лютий

Країна обиратиме 500 членів Палати представників.

Таїланд на тлі загострення зіткнень із Камбоджею призначив вибори на лютий
Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул
Фото: EPA/UPG

На тлі зіткнень із Камбоджею у Таїланді призначили дату загальних виборів – 8 лютого. Країна обиратиме 500 членів Палати представників.

Як пише Bloomberg, передвиборчі опитування свідчать про фрагментований мандат, тоді як чинний прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул розраховує, що загострення збройного конфлікту з Камбоджею посилить підтримку його консервативної партії.

Понад 50 мільйонів тайських виборців віддадуть свої голоси за обрання 500 членів Палати представників: 400 депутатів від одномандатних округів і 100 за партійними списками. 

Кандидати зможуть зареєструватися для участі в боротьбі за мандати в округах у період із 27 по 31 грудня.

Політичні партії мають висунути кандидатів за партійними списками, мандати за якими розподіляються пропорційно до загальнонаціонального результату голосування, до 31 грудня.

Призначення дати виборів відбулося після того, як Анутін минулого тижня розпустив Палату представників, щоб запобігти поваленню його уряду меншості внаслідок можливого вотуму недовіри. 

Анутін перебував при владі близько трьох місяців після того, як його попередницю Паетонгтарн Чинават було усунуто рішенням суду за етичні порушення у врегулюванні прикордонного спору з Камбоджею.
