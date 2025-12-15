Таїланд на тлі загострення зіткнень із Камбоджею призначив вибори на лютий

На тлі зіткнень із Камбоджею у Таїланді призначили дату загальних виборів – 8 лютого. Країна обиратиме 500 членів Палати представників.

Як пише Bloomberg, передвиборчі опитування свідчать про фрагментований мандат, тоді як чинний прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул розраховує, що загострення збройного конфлікту з Камбоджею посилить підтримку його консервативної партії.

Понад 50 мільйонів тайських виборців віддадуть свої голоси за обрання 500 членів Палати представників: 400 депутатів від одномандатних округів і 100 за партійними списками.

Кандидати зможуть зареєструватися для участі в боротьбі за мандати в округах у період із 27 по 31 грудня.

Політичні партії мають висунути кандидатів за партійними списками, мандати за якими розподіляються пропорційно до загальнонаціонального результату голосування, до 31 грудня.

Призначення дати виборів відбулося після того, як Анутін минулого тижня розпустив Палату представників, щоб запобігти поваленню його уряду меншості внаслідок можливого вотуму недовіри.

Анутін перебував при владі близько трьох місяців після того, як його попередницю Паетонгтарн Чинават було усунуто рішенням суду за етичні порушення у врегулюванні прикордонного спору з Камбоджею.