Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту із Камбоджею

Військові також розглядають можливість обмеження руху тайських суден у "зони високого ризику" у камбоджійських водах.

Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту із Камбоджею
Зруйнований міст у Камбоджі
Фото: EPA/UPG

Таїландські військові у понеділок заявили, що зупинили поставки палива через прикордонний контрольно-пропускний пункт з Лаосом через побоювання, що його перенаправлять до Камбоджі, з якою ведеться запеклий прикордонний конфлікт.

Про це пише Reuters

Речник Міністерства оборони Таїланду контр-адмірал Сурасант Конгсірі заявив, що військові обмежили переміщення всіх поставок палива через прикордонний пункт Чонг-Мек до Лаосу після отримання розвідувальних даних про те, що вони спрямовуються камбоджійським військам.

"Наш намір не полягає в тому, щоб завдати шкоди народу чи уряду Лаосу", – сказав він.

Лаос поки ніяк це не прокоментував. 

Військові також розглядають можливість обмеження руху тайських суден у "зонах високого ризику" у камбоджійських водах, де по них можуть відкрити вогонь, але, за даними влади, такі заходи не вплинуть на поставки з інших країн.

Значна частина імпорту камбоджійського рафінованого палива, такого як бензин, газойль та реактивне паливо, надходить морським шляхом, хоча точного відсотока частки ринку нема. 

Сінгапур є найбільшим постачальником цього палива до Камбоджі, згідно з даними відстеження суден Kpler, і обсяги наразі цього року склали близько 915 000 метричних тонн.

Дані свідчать, що обсяги імпорту з Таїланду цього року впали приблизно до 30 000 тонн, порівняно з менш ніж 180 000 тонн минулого року.

У заяві, опублікованій у п'ятницю, міністерство енергетики Таїланду заявило, що з липня експорт нафти до Камбоджі припинився.

  • Тайські та камбоджійські військові зіткнулися в кількох місцях вздовж свого 817-кілометрового сухопутного кордону, і жодних ознак вщухання бойових дій не спостерігається, попри міжнародні зусилля щодо переговорів про припинення вогню, включно з закликами президента США Дональда Трампа.
  • Спеціальну зустріч міністрів закордонних справ країн Південно-Східної Азії, на якій могли б зустрітися високопосадовці обох сторін, та яка мала відбутися у вівторок 16 грудня, перенесли на 22 грудня на прохання Таїланду, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Малайзії.
  • Речник Міністерства оборони Таїланду Сурасант повідомив, що бої тривають щонайменше у дев'яти місцях уздовж кордону, з інтенсивними перестрілками у чотирьох прикордонних провінціях, зокрема на узбережжі.
  • Таїланд і Камбоджа звинувачують одне одного в діях, які призвели до зриву липневого перемир'я, укладеного за посередництва Трампа, яке в жовтні було розширено до ширшої угоди, щоб допомогти врегулювати конфлікт.
  • Бангкок наполягає на тому, що будь-яке припинення нинішніх бойових дій має розпочатися з припинення бойових дій іншою стороною та чіткої пропозиції щодо припинення вогню, навіть попри те, що Пномпень стверджує, що захищається від військових дій своїх сусідів.
