Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян

Українські розвідники вивели з ладу ворожий залізничний пором “Славянін” і уразили судно “Авангард”.

Про це інформує ГУР МО.

"У ніч з 13 на 14 березня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора росії", – зазначають у повідомленні.

У результаті операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які ворог використовував для транспортування російській армії зброї, військової техніки і боєприпасів.

Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора.

У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарскому краї, який росія експлуатує для ведення війни проти України.