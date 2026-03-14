Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян

Українські розвідники вивели з ладу ворожий залізничний пором “Славянін” і уразили судно “Авангард”. 

Фото: ГУР МОУ

Спецпризначенці ГУР МОУ уразили два військові судна росіян: залізнийчний пором "Слав'янін" виведено з ладу, судно "Авангард", які транспортували зброю, військову техніку і боєприпаси.

Про це інформує ГУР МО.

"У ніч з 13 на 14 березня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора росії", – зазначають у повідомленні.

У результаті операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно  "Авангард", які ворог використовував для транспортування російській армії зброї, військової техніки і боєприпасів.

Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора. 

У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарскому краї, який росія експлуатує для ведення війни проти України.

