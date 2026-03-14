Війна

Сили оборони уразили аеродром “Майкоп” у Республіці Адигея РФ

У генштабі уточнили результати ураження російського ВПК "Кремній Ел".

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея РФ. Є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.  Також уточнено результати відпрацювання ЗСУ по заводу "Кремній Ел".

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"У рамках протидії застосування оперативно-тактичній авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп" (Республіка Адигея, рф). За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому", – ідеться у повідомленні. 

Також у Генштабі уточнили результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу противника "Кремній Ел" у Брянську. 

Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу.

Уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.

"Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – наголошують у Генштабі.

