Війна

Херсон від ранку під атакою Росії: троє дітей постраждали

Також відомо про загибель цивільного в Інженерному.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували центральну частину Херсона, унаслідок удару постраждали троє дітей. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 10:00 через російський обстріл центральної частини Херсона постраждали троє дітей. 12-річна дівчинка та двоє хлопчиків віком 11 та 13 років дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес. У наймолодшої дитини також діагностували уламкове поранення голови", – кажуть в ОВА. 

Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Медики надають дітям всю необхідну медичну допомогу.

Також стало відомо про загибель жителя селище Інженерне внаслідок учорашнього російського обстрілу. Поранення, несумісні з життям, дістав 51-річний чоловік. 

