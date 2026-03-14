Сибіга: Умиротворення Росії лише розширює терор і війну в Україні

Очільник МЗС закликав посилити тиск на РФ, щоб зменшити здатність Кремля підтримувати інші терористичні режими.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив нічну атаку Росії по цивільних та енергетичних об’єктах України та закликав посилювати міжнародний тиск на РФ.

Про це повідомляє МЗС України.

"Це була жахлива й безсонна ніч в Україні. Щонайменше четверо людей загинули, багато поранених у Київській області. Росія здійснила масований обстріл, застосувавши десятки балістичних ракет і сотні дронів, спрямованих проти цивільних людей та інфраструктури. Багато регіонів України зазнали російських ударів цієї ночі, зокрема Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська області", – ідеться у повідомленні.

"Кожен вибух цієї ночі – прямий наслідок відчуття безкарності Росії", – підкреслив Сибіга і додав, що Росія відмовляється припинити війну, продовжує агресію проти України та підтримує поширення іранського терору на Близькому Сході.

Міністр наголосив, що Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску чи ізоляції. "Умиротворення ніколи не приносило миру в Україні – воно лише веде до розширення терору та війни", – заявив Сибіга.

Глава МЗС закликав прискорити позбавлення російської воєнної машини ресурсів, щоб скоротити термін війни та зменшити здатність Кремля підтримувати інші терористичні режими, зокрема режим у Тегерані.