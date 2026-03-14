Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сибіга: Умиротворення Росії лише розширює терор і війну в Україні

Очільник МЗС закликав посилити тиск на РФ, щоб зменшити здатність Кремля підтримувати інші терористичні режими.

Сибіга: Умиротворення Росії лише розширює терор і війну в Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив нічну атаку Росії по цивільних та енергетичних об’єктах України та закликав посилювати міжнародний тиск на РФ.

Про це повідомляє МЗС України.

"Це була жахлива й безсонна ніч в Україні. Щонайменше четверо людей загинули, багато поранених у Київській області. Росія здійснила масований обстріл, застосувавши десятки балістичних ракет і сотні дронів, спрямованих проти цивільних людей та інфраструктури. Багато регіонів України зазнали російських ударів цієї ночі, зокрема Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська області", – ідеться у повідомленні.

"Кожен вибух цієї ночі – прямий наслідок відчуття безкарності Росії", – підкреслив Сибіга і додав, що Росія відмовляється припинити війну, продовжує агресію проти України та підтримує поширення іранського терору на Близькому Сході.

Міністр наголосив, що Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску чи ізоляції. "Умиротворення ніколи не приносило миру в Україні – воно лише веде до розширення терору та війни", – заявив Сибіга.

Глава МЗС закликав прискорити позбавлення російської воєнної машини ресурсів, щоб скоротити термін війни та зменшити здатність Кремля підтримувати інші терористичні режими, зокрема режим у Тегерані.

