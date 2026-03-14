Російські війська ведуть підготовку до можливого наступу на Слов’янському напрямку. Противник накопичує особовий склад та броньовану техніку і посилює розвідку.

Про це інформує 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Як повідомляють військові, російська армія продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп. Із настанням сонячної погоди переміщення ворога вдень зменшилось, однак у нічний час активність значно зростає.

Для прихованого пересування російські військові використовують антитепловізійні плащі та особливості місцевого рельєфу.

Водночас українські десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ щодня зривають плани противника. Екіпажі безпілотних систем знищують переправи, артилерійські засоби та піхоту окупантів.

Останнім часом також фіксується зростання кількості ударів російських безпілотників. Найчастіше противник застосовує дрони-камікадзе на оптоволокні, баражуючі боєприпаси типу «Молнія» та «Ланцет», а також скиди боєприпасів із дронів.

Крім того, російські війська активно використовують розвідувальні безпілотники літакового типу «крило», які коригують вогонь артилерії та ударних дронів.