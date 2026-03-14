На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд

У Криворізькому районі Дніпропетровщини російський дрон атакував залізничну станцію. 

На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд
наслідки удару РФ по залізничній інфраструктурі
Фото: Олексій Кулеба

Уночі 14 березня російська армія завдала чергового масованого удару по містах України. Під ударами опинилася столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.

Про це повідомляє віце-премʼєр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба.

Унаслідок комбінованої атаки РФ відомо про жертв та поранених у Київській області. Також ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Харківщини та Дніпропетровщини.

На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. 

Наслідок удару РФ по пасажирському потязі
Фото: Олексій Кулеба
Наслідок удару РФ по пасажирському потязі

Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення, медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Також уночі у Криворізькому районі росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Олексій Кулеба

"Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди Укрзалізниці продовжують рух", – наголошує Олексій Кулеба.

