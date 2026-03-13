Бойові дії на Донеччині, 129 бойових зіткнень, ворожі обстріли, дрони Merops на Близькому Сході . Яким запам’ятається 1479-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 березня відбулося 129 бойових зіткнень.

Найбільше атак відбулось на Костянтинівському напрямку, гаряче було також на Покровському та Гуляйпільському.

На Куп’янщині війська РФ вдарили поблизу рейсового автобуса: загинули троє людей, є поранені.

За даними слідства, 13 березня близько 09:05 поблизу с. Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М». У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей - водій автобуса та двоє пасажирів.

Ще четверо людей - три пасажирки автобуса та місцевий мешканець - отримали поранення.

Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловому сектору у Глухівській громаді Сумської області.

"Під ударом – житловий сектор. Унаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів. 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу", – повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджені приватні будинки, автівки.

Увечері 13 березня росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинула людина, шестеро зазнали поранень.

Міноборони повідомило, що ракети PAC-3 для Patriot уже в Україні. Ці ракети збивають «кинджали», «іскандери» і «циркони».

Німеччина передала нову партію ракет-перехоплювачів, що посилять можливості оборони проти балістичних і гіперзвукових ракет.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати володіють достатніми технологіями та ресурсами для самостійного захисту від іранських безпілотників на Близькому Сході.

Про це він заявив у ефірі «The Brian Kilmeade Show» на Fox News Radio, коментуючи перебіг конфлікту в регіоні, передає «Європейська правда».

Трамп не виключив ймовірності допомоги Росії Ірану, а коли ведучий прямо запитав, чи допомагає українська сторона Штатам у захисті від атак дронів, президент відповів заперечно. «Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді у нас найкращі дрони у світі», — наголосив Дональд Трамп.

Армія США відправила на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів, розроблених та випробуваних в Україні, для відбиття іранських атак, передає Bloomberg.

Як повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, це рішення дозволить захищати об'єкти без використання дороговартісних ракет ППО.

Ключовим елементом нового захисту стали дрони Merops зі штучним інтелектом. Їх відправили в регіон лише за п'ять днів після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Merops були розроблені оборонним проєктом Project Eagle за підтримки екс-гендиректора Google Еріка Шмідта та пройшли бойові випробування в Україні у 2024 році.

