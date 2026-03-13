Міністри закордонних справ ЄС проведуть зустріч у Бучі до четвертих роковин трагедії

Міністри закордонних справ країн ЄС планують провести спеціальну зустріч у Бучі 31 березня, передає n-tv.
Захід приурочений до четвертих роковин звільнення міста від російських окупантів та вшанування пам’яті жертв масових убивств.
Вибір дати та місця є символічним: саме 31 березня 2022 року російська армія відступила з передмістя Києва після невдалої спроби оточити столицю. Вже за два дні світ дізнався про жахливі злочини росіян, де жертвами стали сотні мирних жителів. Попри численні докази та свідчення, Москва продовжує заперечувати свою відповідальність за ці звірства.
Майбутня зустріч топдипломатів ЄС у передмісті Києва має вкотре підкреслити солідарність Європи з Україною та непохитність позиції щодо притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.
- На сьогодні вже ідентифікували і повідомили про підозру 211 особам, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
- Торік британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до воєнних злочинів у Бучі Київської області. На початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.
- Як відомо, у лютому 2022 року під час російського вторгнення в Україну місто Буча Київської області було окуповане росіянами в перші дні. Під час окупації Бучі росіяни вбили та поранили 1700 цивільних, з них - 12 дітей.
- Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області. Правоохоронці ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті, і встановили понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.