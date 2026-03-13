Міністри закордонних справ ЄС проведуть зустріч у Бучі до четвертих роковин трагедії

Міністри закордонних справ країн ЄС планують провести спеціальну зустріч у Бучі 31 березня, передає n-tv.

Захід приурочений до четвертих роковин звільнення міста від російських окупантів та вшанування пам’яті жертв масових убивств.

Вибір дати та місця є символічним: саме 31 березня 2022 року російська армія відступила з передмістя Києва після невдалої спроби оточити столицю. Вже за два дні світ дізнався про жахливі злочини росіян, де жертвами стали сотні мирних жителів. Попри численні докази та свідчення, Москва продовжує заперечувати свою відповідальність за ці звірства.

Майбутня зустріч топдипломатів ЄС у передмісті Києва має вкотре підкреслити солідарність Європи з Україною та непохитність позиції щодо притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності.