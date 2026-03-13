Суспільство / Війна

На Херсонщині унаслідок російських атак постраждали шестеро людей

Ворог застосував авіацію, артилерію, міномети, РСЗВ та дрони різного типу. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок російських атак на Херсонщині постраждали шестеро людей, повідомляє обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 березня на Херсонщині тривали обстріли з боку військових армії РФ. Окупанти застосовували авіацію, артилерією, міномети, РСЗВ та дрони різного типу. 

Унаслідок російської агресії постраждали шестеро цивільних.

Близько 11:00 ворог вдарив артилерією по селу Дар’ївка. Поранення та гострої реакції на стрес дістали п’ятеро співробітників сільської ради.

Ще одна людина отримала травми у Благовіщенському також внаслідок артилерійського обстрілу.   Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад, будівля сільради, амбулаторія, автотранспорт. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

