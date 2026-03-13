Лубінець: після атаки РФ на Дністровську ГЕС технічні мастила потрапили в Дністер і перетнули кордон із Молдовою

Після нещодавньої атаки Росії на Дністровську ГЕС зафіксовано витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення вже поширилося вниз за течією, перетнувши державний кордон із Молдовою.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець наголошує – Дністер транскордонна річка, що є важливим джерелом питної води для України та Молдови.

За словами Лубінця, атаки на об’єкти гідроенергетики свідомо створюють гуманітарну загрозу для двох країн одночасно, порушуючи базове право мільйонів людей на воду.

"Терор не має локального масштабу – він загрожує всій системі європейської безпеки", – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що такі дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій і потребують термінової міжнародної правової оцінки.

Наразі готуються офіційні листи до ООН із вимогою зафіксувати факт забруднення та забезпечити чітку міжнародну реакцію. "Агресія Росії проти довкілля – це виклик цивілізованому світу. Якщо сьогодні не буде безкомпромісної відповіді, завтра російський терор може загрожувати іншим річкам Європи", – додав уповноважений.