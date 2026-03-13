Центр протидії дезінформації: РПЦ відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ

Створити громаду та збудувати храм вирішили після звернення «російськомовних православних вірян».

Путін і патріарх РПЦ Кирило (ексагент КДБ Володимир Гундяєв)

Російська православна церква відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ - Абу-Дабі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

РПЦ заявила, що створити громаду та збудувати храм вирішили після звернення «російськомовних православних вірян», які проживають в Абуд-Дабі.

«Розширення присутності РПЦ за кордоном відбувається на тлі активної зовнішньополітичної стратегії Москви у країнах Глобального Півдня. Церковні структури системно використовуються кремлем як інструмент «м’якої сили» для формування спільнот, пов’язаних із Росією», - наголосив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД вважають, що церковні громади можуть ставати платформою для консолідації російськомовних «співвітчизників» або місцевих жителів із проросійськими поглядами. Через такі спільноти створюються неформальні мережі контактів, які згодом РФ може використовувати для просування своїх інтересів.

ЦПД вважає, що розбудова церковної інфраструктури за кордоном є не лише релігійною діяльністю, а вписується у стратегію Росії з нарощування впливу в державах Глобального Півдня.

  • Раніше українська розвідка повідомляла, що РФ активно використовує Російську православну церкву як інструмент гібридного впливу на африканському континенті.
  • Торік стало відомо, що Росія платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів, де просувають "традиційні цінності" та критикують євроінтеграційний курс.
  • У січні цього року шведські правоохоронні органи викрили монахинь Свято-Єлисаветинського монастиря в Білорусі, яких підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою.
﻿
