У Львові викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних, що давало їм право на бронювання від мобілізації.

Про це повідомило обласне управління СБУ.

Організаторками оборудки виявилися колишня директорка та головна бухгалтерка одного з львівських комунальних підприємств, яке має статус об’єкта критичної інфраструктури.

За даними слідства, схема діяла протягом 2024–2025 років. Фігурантки формально оформлювали чоловіків на роботу в КП, що дозволяло отримати для них законну відстрочку від призову. При цьому «працівники» жодних обов’язків не виконували й на робочих місцях не з’являлися. Нараховану їм заробітну плату зловмисниці привласнювали собі.

На момент викриття обидві жінки встигли піти на підвищення: наразі вони обіймають посади заступниці директора одного з департаментів Львівської міської ради та провідної спеціалістки у цьому ж відомстві. За оперативними даними, через їхню схему мобілізації уникнули щонайменше 20 чоловіків призовного віку.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд уже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.