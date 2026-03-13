Війна

​Генштаб ЗСУ: на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 21 атаку

На Покровському зафіксували вже 16 штурмів ворога.

робота українських бійців
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 16:00 13 березня кількість атак росіян на фронті уже становить 66.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Зокрема, на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Товстодубове, Безсалівка, Степанівка, Прогрес, Рогізне, Кореньок, Нововасилівка, Бачівськ, Малушине, Гірки. На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках ворог атакував тричі та здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. На ПівденноСлобожанському і Краматорському напрямках атак противника не фіксували. На Куп’янському росіяни один раз намагалися поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки. На Лиманському українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Лиману. Одна атака триває. На Слов’янському окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки та Закітного. Одна штурмова дія продовжується. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають. На Покровському окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Муравка. Два боєзіткнення іще не завершено. На Олександрівському ворог п’ять разів наступав у бік Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Вишневого та Калинівського. Крім того, Коломійці зазнали авіаудару. На Гуляйпільському відбулися 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки та Варварівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Любицького, Копаней, Микильського, Широкого, Новоселівки та Чарівного. Одне боєзіткнення триває. На Оріхівському ворог атакував у напрямку Степногірська. Район Оріхова зазнав авіаудару. На Придніпровському спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються, але був авіаудар по Придніпровському.

